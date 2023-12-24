Капитан «Локомотива-Кубань» Узинский назвал фактор, который может помочь против «Зенита»

Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский, который является капитаном клуба, рассказал, за счёт чего финалист прошлого сезона Единой лиги ВТБ может обыграть санкт петербургский «Зенит».

«За счёт чего победим “Зенит”? В первую очередь, нам нужно играть командно – как мы играли с “Уралмашем”. Дать агрессию с первых секунд. Это должно стать ключом к нашей хорошей игре.

В матче первого круга отсутствовал Томас Эртель, насколько его возращение повлияло на “Зенит”? Вот завтра и посмотрим! У них ведь ещё по сравнению с первым матчем вернулся Георгий Жбанов, который даёт очень хорошую агрессию в защите. Так что будет интересно. Но, если мы будем играть в свою командную игру, у нас всё должно получиться», – приводит слова Узинского пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Отметим, что на данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара имеет баланс побед и поражений 12-6. Клуб из Санкт-Петербурга имеет результат 13-5 и идёт на третьем месте в чемпионате.

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