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Капитан «Локомотива-Кубань» Узинский назвал фактор, который может помочь против «Зенита»

Капитан «Локомотива-Кубань» Узинский назвал фактор, который может помочь против «Зенита»
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Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский, который является капитаном клуба, рассказал, за счёт чего финалист прошлого сезона Единой лиги ВТБ может обыграть санкт петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«За счёт чего победим “Зенит”? В первую очередь, нам нужно играть командно – как мы играли с “Уралмашем”. Дать агрессию с первых секунд. Это должно стать ключом к нашей хорошей игре.

В матче первого круга отсутствовал Томас Эртель, насколько его возращение повлияло на “Зенит”? Вот завтра и посмотрим! У них ведь ещё по сравнению с первым матчем вернулся Георгий Жбанов, который даёт очень хорошую агрессию в защите. Так что будет интересно. Но, если мы будем играть в свою командную игру, у нас всё должно получиться», – приводит слова Узинского пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Отметим, что на данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара имеет баланс побед и поражений 12-6. Клуб из Санкт-Петербурга имеет результат 13-5 и идёт на третьем месте в чемпионате.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
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П2
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