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Трей Янг повторил рекорд НБА по играм с 30+ очками и 10+ передачами подряд

Трей Янг повторил рекорд НБА по играм с 30+ очками и 10+ передачами подряд
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг в матче с «Мемфис Гриззлиз» (119:125) набрал 30 очков и 13 передача. Для него эта игра стала уже седьмой подряд, когда он набирает 30+ очков и 13+ передач. Это повторение рекорда, установленного Оскаром Робертсоном.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Янг - 30, Мюррей - 26, Капела - 20, Богданович - 16, Бей - 14, Оконгву - 10, Ланди - 3, Форрест, Бафкин, Миллз, Фернанду, Мэтьюз, Крейчи, Мэттьюз
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 37, Морант - 30, Джексон - 20, Уильямс - 8, Бийомбо - 8, Тиллман - 6, Альдама - 6, Уильямс Мл. - 5, Кончар - 5, Гильярд, Ларэвиа, Родди, Джексон

Игроки НБА с 30+ очками и 10+ передачами подряд:

1-2. Оскар Робертсон — 7.
1-2. Трей Янг — 7.
3. Оскар Робертсон — 6.
4-6. Майкл Джордан — 5.
4-6. Тини Арчибальд — 5.
4-6. Расселл Уэстбрук — 5.

Ранее Янг поделился мнением о внутрисезонном турнире НБА, который в 2023 году состоялся впервые и победителем которого стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Мнение Янга:
Трей Янг: для лиги очень хорошо, что «Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир

Стефен Карри потренировался со своим братом Сетом, Янгом и Ануноби:

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