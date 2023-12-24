Трей Янг повторил рекорд НБА по играм с 30+ очками и 10+ передачами подряд

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг в матче с «Мемфис Гриззлиз» (119:125) набрал 30 очков и 13 передача. Для него эта игра стала уже седьмой подряд, когда он набирает 30+ очков и 13+ передач. Это повторение рекорда, установленного Оскаром Робертсоном.

Игроки НБА с 30+ очками и 10+ передачами подряд:

1-2. Оскар Робертсон — 7.

1-2. Трей Янг — 7.

3. Оскар Робертсон — 6.

4-6. Майкл Джордан — 5.

4-6. Тини Арчибальд — 5.

4-6. Расселл Уэстбрук — 5.

Ранее Янг поделился мнением о внутрисезонном турнире НБА, который в 2023 году состоялся впервые и победителем которого стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Стефен Карри потренировался со своим братом Сетом, Янгом и Ануноби: