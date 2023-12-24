Лукич — о поражении «Енисею»: с первой секунды получили классический нокаут

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич дал комментарий по поводу домашнего поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (61:82).

«Хочу поздравить нашего соперника, который чётко понимал, ради чего он прилетел в Нижний Новгород и какую игру хочет показать.

С первой секунды получили классический нокаут. Ещё при подбрасывании мяча даже не поборолись за него, такая игра была на протяжении всего матча. Без энергии, без борьбы. Единственный, кто показал желание бороться за мяч, это Паша Ганькевич во второй половине.

Сразу проиграли игру в контакте, и исход был практически решён. Для меня как для тренера стоит вопрос, почему так произошло», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.