Томпсон: мы хотели бы, чтобы победная серия нашей команды продолжалась

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу формы команды, которая сумела одержать пять побед подряд.

«У нас хорошая победная серия, и мы бы хотели, чтобы она продолжалась… Будет интересно посмотреть, в каком состоянии «Уорриорз» окажутся против тех, кто защищает свой титул», — приводит слова Томпсона Clutch Points.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря мск в «Чейз Центре» (Сан-Франциско) прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 126:106.

Стоит отметить, что самыми результативными в матче стали игроки «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 28 очков, и Стефен Карри, на счету которого 27 очков.