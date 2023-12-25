Стал известен статус Джоэла Эмбиида на рождественский матч НБА с «Майами»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид будет вынужден пропустить матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», который состоится 26 декабря и начнётся в 4:00 мск. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Кроме того, по словам Чарании, пока неясен статус Эмбиида на матч регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», который пройдёт 28 декабря. Игрок продолжает восстановление после растяжения связок голеностопного сустава.

В нынешнем сезоне НБА Джоэл на данный момент принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 35 очков, совершал 11,7 подбора и отдавал шесть результативных передач.

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