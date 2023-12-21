Эдвардс охарактеризовал Эмбиида одним словом

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс объяснил, чем ему нравится центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Его просто не остановить. Честно, не понимаю, как они вообще проигрывают кому-то. Я люблю баскетбол и люблю смотреть, как он играет. Помимо всех этих фолов, которые он получает. Мне нравится, что он приходит и занимается своим делом… Особенный», – сказал Эдвардс в раздевалке после матча с «Филадельфией».

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче обыграла «Миннесоту» со счётом 127:113. Клуб из Пенсильвании занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что Эмбиид в прошлом сезоне стал самым ценным игроком сезона. На данный момент Джоэл является самым главным претендентом на награду MVP в сезоне-2023/2024. Центровой «Филадельфии» провёл в регулярном чемпионате 24 игры, набирая в среднем по 35,1 очка.