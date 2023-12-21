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Эдвардс охарактеризовал Эмбиида одним словом

Эдвардс охарактеризовал Эмбиида одним словом
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс объяснил, чем ему нравится центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Его просто не остановить. Честно, не понимаю, как они вообще проигрывают кому-то. Я люблю баскетбол и люблю смотреть, как он играет. Помимо всех этих фолов, которые он получает. Мне нравится, что он приходит и занимается своим делом… Особенный», – сказал Эдвардс в раздевалке после матча с «Филадельфией».

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче обыграла «Миннесоту» со счётом 127:113. Клуб из Пенсильвании занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что Эмбиид в прошлом сезоне стал самым ценным игроком сезона. На данный момент Джоэл является самым главным претендентом на награду MVP в сезоне-2023/2024. Центровой «Филадельфии» провёл в регулярном чемпионате 24 игры, набирая в среднем по 35,1 очка.

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