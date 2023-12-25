Владимир Гомельский предположил, могут ли игроки «Зенита» «сливать» Паскуаля

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу игры «Зенита» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. У Гомельского спросили, могут ли игроки санкт-петербуржского клуба «сливать» главного тренера Хавьера Паскуаля и есть ли в команде усталость от наставника или наоборот.

«В позапрошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом. Оперативное руководство командой в сложных играх со стороны Паскуаля не вызывало нареканий. Наоборот, вызывало восхищение. Не думаю, что среди игроков «Зенита» появилась усталость от требований тренера. Скорее, те игроки, которые выполняют эти требования, с удивлением смотрят на своих партнёров, которые забывают это делать», — написал Гомельский.