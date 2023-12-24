«Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Матч недели? LIVE

Команды уже встречались в матче первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался чуточку сильнее «Зенита» — 69:67. Но теперь встреча будет проходить на домашней арене санкт-петербуржцев, где они проиграли лишь три матча в сезоне.

Сегодня, 24 декабря, будет сыграно в общей сложности четыре матча. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая назначена на 14:00 мск.

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