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Единая лига ВТБ, 24 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Локомотив-Кубань»

«Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Матч недели? LIVE
Андрей Антсон
«Зенит» — «Локомотив-Кубань». LIVE!
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Проигрывать нежелательно!

Команды уже встречались в матче первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался чуточку сильнее «Зенита» — 69:67. Но теперь встреча будет проходить на домашней арене санкт-петербуржцев, где они проиграли лишь три матча в сезоне.

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Сегодня, 24 декабря, будет сыграно в общей сложности четыре матча. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая назначена на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
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