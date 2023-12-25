Сразу два игрока «Локомотива-Кубань» вошли в символическую пятёрку игровой недели ЕЛ ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку игровой недели. В список вошли центровой Андрей Мартюк, представляющий краснодарский «Локомотив-Кубань», форвард Руслан Абдулбасиров из пермской «Пармы», защитник казанского УНИКСа Эрик Грин, форвард саратовского «Автодора» Синдэриус Торнвелл, а также ещё один игрок «Локомотива-Кубань», защитник Джейлен Бэрфорд.

Напомним, лидером турнирной таблицы Единой лиги ВТБ в настоящий момент является московский ЦСКА. На счету армейцев 16 побед при двух поражениях. На втором месте с 14 победами и четырьмя поражениями УНИКС. Топ-3 замыкает санкт-петербуржский «Зенит», в активе которого 13 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что в Единую лигу ВТБ вернулся самый результативный игрок минувшего сезона.