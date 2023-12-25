Самый результативный игрок Единой лиги ВТБ прошлого сезона вернулся в чемпионат

Американский защитник Малик Ньюмэн вернулся в саратовский «Автодор». Об этом информирует пресс-служба команды.

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Малик уже играл за «Автодор» и помог команде пробиться в плей-офф. В составе саратовского клуба 26-летний американский защитник получил награду «Лучший снайпер Единой лиги ВТБ», набирая в среднем 18,9 очка, совершая 4,1 подбора и отдавая 3,4 передачи. Кроме того, он участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Из «Автодора» Ньюмэн перешёл в китайский клуб «Чжэцзян Голден Буллз».

В настоящий момент саратовская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 19 матчах «Автодор» одержал восемь побед и потерпел 11 поражений. В следующем туре волжане сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 6 января.