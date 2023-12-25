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Серебряный призёр чемпионата Европы Кузминскас сломал руку в матче за АЕК

Серебряный призёр чемпионата Европы Кузминскас сломал руку в матче за АЕК
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Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, лёгкий форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань» и «Зенит», сломал руку в матче чемпионата Греции, сообщает Eurohoops.

«Нападающий сборной Литвы (получивший сегодня травму в матче с «Перистери») прошёл медицинское обследование, где был диагностирован перелом четвёртой пястной кости левой руки», — говорится в пресс-релизе.

Приблизительные сроки возвращения 34-летнего игрока в строй пока не называются.

Отметим, что АЕК уступил «Перистери» со счётом 78:89. Афинский клуб занимает седьмое место в чемпионате Греции. Также команда, которой руководит испанец Жоан Плаза, выступает в Лиге чемпионов, лидируя в своей группе.

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