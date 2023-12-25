Какой рождественский матч является для вас самым ожидаемым?

Сегодня, 25 декабря, в 20:00 мск начнётся серия традиционных рождественских матчей в НБА. Всего пройдёт пять игр, которые будут проходить за друг другом по очереди. Всё мероприятие должно закончиться завтра, 26 декабря, ближе к 09:00 мск.

Какой из представленных матчей является для вас наиболее ожидаемым? Хотим знать ваше мнение.

«Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс» начнётся в 20:00 мск.

«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» начнётся в 22:30 мск.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» начнётся в 01:00 мск.

«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» начнётся в 04:00 мск.

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» начнётся в 06:30 мск.

«Чемпионат» будет проводит онлайн-трансляцию праздничных матчей до самого утра.