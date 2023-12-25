В НБА — Рождество! Самые сочные вывески, на которые следует обратить внимание — LIVE

С 2008 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Рождество, которое празднуют на Западе, принято проводить по пять матчей, следующих друг за другом. Как правило, в этот день играют только лучшие игроки и коллективы лиги, в том числе действующий чемпион в лице «Денвер Наггетс».
25 и 26 декабря будет сыграно в общей сложности пять матчей. Первая игра начнётся сегодня, в 20:00 мск, заключительная — завтра, в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс».
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