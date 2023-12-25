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НБА, 25-26 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матчей «Милуоки», «Голден Стэйт», «Лейкерс», «Майами», «Даллас»

В НБА — Рождество! Самые сочные вывески, на которые следует обратить внимание — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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В НБА — Рождество! LIVE
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Первый матч стартует уже в 20:00 мск! Начнём с «Нью-Йорка» и «Милуоки».

С 2008 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Рождество, которое празднуют на Западе, принято проводить по пять матчей, следующих друг за другом. Как правило, в этот день играют только лучшие игроки и коллективы лиги, в том числе действующий чемпион в лице «Денвер Наггетс».

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25 и 26 декабря будет сыграно в общей сложности пять матчей. Первая игра начнётся сегодня, в 20:00 мск, заключительная — завтра, в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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