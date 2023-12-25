Ростислав Вергун одержал первую победу на посту главного тренера в этом сезоне ЕЛ ВТБ

В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» оказался сильнее пермской «Пармы» (81:75).

Этот матч стал первым на посту главного тренера уральской команды для белорусского специалиста Ростислава Вергуна.

Напомним, этот сезон Вергун начал в качестве рулевого «Минска», который возглавил в 2019 году. Он так и не смог одержать с клубом из столицы Беларуси ни одной победы в нынешнем сезоне. Таким образом, победив сегодня «Парму», Вергун одержал свою первую победу в текущем регулярном чемпионате.

Отметим, что Вергун с 2020 года и по нынешний день тренирует сборную Беларуси, которая под его руководством вышла в квалификацию чемпионата мира — 2023.

«Уралмаш» занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ, одержав победу в 47,4% матчей.