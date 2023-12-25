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Ростислав Вергун одержал первую победу на посту главного тренера в этом сезоне ЕЛ ВТБ

Ростислав Вергун одержал первую победу на посту главного тренера в этом сезоне ЕЛ ВТБ
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В Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» оказался сильнее пермской «Пармы» (81:75).

Этот матч стал первым на посту главного тренера уральской команды для белорусского специалиста Ростислава Вергуна.

Напомним, этот сезон Вергун начал в качестве рулевого «Минска», который возглавил в 2019 году. Он так и не смог одержать с клубом из столицы Беларуси ни одной победы в нынешнем сезоне. Таким образом, победив сегодня «Парму», Вергун одержал свою первую победу в текущем регулярном чемпионате.

Отметим, что Вергун с 2020 года и по нынешний день тренирует сборную Беларуси, которая под его руководством вышла в квалификацию чемпионата мира — 2023.

«Уралмаш» занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ, одержав победу в 47,4% матчей.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 75
Парма
Пермский край
Уралмаш: Даглас - 19, Эллис - 18, Глазунов - 12, Захаров - 9, Писклов - 6, Нэльсон - 6, Нэвелс - 5, Пынько - 3, Перкинс - 3, Новиков, Балашов, Михеев
Парма: Джонсон - 32, Перевалов - 9, Соломон - 8, Абдулбасиров - 8, Платунов - 8, Риз - 6, Халтурин - 4, Брайс, Морозов, Тучков, Чебуркин, Егоров
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