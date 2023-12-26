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Стал известен статус Джимми Батлера на рождественский матч с «Филадельфией»

Стал известен статус Джимми Батлера на рождественский матч с «Филадельфией»
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Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер не сможет помочь своей команде в рождественском матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», который пройдёт этой ночью. Об этом сообщает инсайдер и журналист The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.

Напомним, Батлер получил растяжение икроножной мышцы в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (108:112), который прошёл 19 декабря.

В нынешнем регулярном чемпионате Батлер провёл 23 матча за «Хит», в среднем за игру набирая 21,5 очка, делая 5,2 подбора, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

«Майами» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 58,6% побед.

Напомним, «Филадельфия» перед этим матчем так же осталась без своего лидера Джоэла Эмбиида, который залечивает растяжение связок голеностопного сустава.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 113
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 30, Робинсон - 27, Жакез-мл. - 19, Адебайо - 18, Мартин - 11, Лав - 6, Хайсмит - 5, Ричардсон - 3, Лоури - 3, Кэйн, Робинсон, Брайант
Атланта Хоукс: Янг - 30, Мюррей - 24, Богданович - 23, Бей - 16, Оконгву - 9, Капела - 8, Миллз - 3, Форрест, Фернанду, Мэтьюз, Мэттьюз
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