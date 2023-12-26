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Стал известен статус Джимми Батлера на рождественский матч с «Филадельфией»

Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер не сможет помочь своей команде в рождественском матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», который пройдёт этой ночью. Об этом сообщает инсайдер и журналист The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.

Напомним, Батлер получил растяжение икроножной мышцы в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (108:112), который прошёл 19 декабря.

В нынешнем регулярном чемпионате Батлер провёл 23 матча за «Хит», в среднем за игру набирая 21,5 очка, делая 5,2 подбора, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

«Майами» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 58,6% побед.

Напомним, «Филадельфия» перед этим матчем так же осталась без своего лидера Джоэла Эмбиида, который залечивает растяжение связок голеностопного сустава.