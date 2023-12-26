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«Даллас» благодаря 50 очкам Дончича победил «Финикс» в рождественском матче НБА

«Даллас» благодаря 50 очкам Дончича победил «Финикс» в рождественском матче НБА
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В ночь с 25 на 26 декабря мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:114 (36:24, 28:30, 27:38, 37:22).

Самым результативным в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, набравший 50 очков. Кроме того, в его активе шесть подборов и 14 результативных передач. В составе «Финикса» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Грейсон Аллен, на счету которого 32 очка, а также четыре подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Даллас» сыграет с «Кливленд Кавальерс». Игра пройдёт 28 декабря и начнётся в 4:30 мск. «Финикс» в следующем туре встретится с «Хьюстон Рокетс». Матч также пройдёт 28 декабря и начнётся в 4:30 мск.

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 128
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Аллен - 32, Мету - 23, Букер - 20, Дюрант - 16, Гордон - 14, Азубуике - 4, Гудвин - 2, Ойбанкс - 2, Окоги - 1, Бол, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл, Ли
Даллас Маверикс: Дончич - 50, Джонс - 23, Лайвли - 20, Хардуэй-младший - 18, Экзам - 7, Пауэлл - 4, Харди - 3, Уильямс - 3, Лоусон, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
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