«Даллас» благодаря 50 очкам Дончича победил «Финикс» в рождественском матче НБА

В ночь с 25 на 26 декабря мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:114 (36:24, 28:30, 27:38, 37:22).

Самым результативным в составе победителей стал словенский защитник Лука Дончич, набравший 50 очков. Кроме того, в его активе шесть подборов и 14 результативных передач. В составе «Финикса» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Грейсон Аллен, на счету которого 32 очка, а также четыре подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Даллас» сыграет с «Кливленд Кавальерс». Игра пройдёт 28 декабря и начнётся в 4:30 мск. «Финикс» в следующем туре встретится с «Хьюстон Рокетс». Матч также пройдёт 28 декабря и начнётся в 4:30 мск.