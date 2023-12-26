Часть руководителей клубов Единой лиги выступают за ужесточение лимита на легионеров

Генеральные менеджеры команд Единой лиги ВТБ приняли участие в анонимном опросе «Спорт-экспресса», посвящённом лимиту на легионеров.

Как следует из результатов опроса, большинство менеджеров (восемь из 14) выступили за сохранение действующего лимита, согласно которому клубы могут иметь в заявке не более шести иностранных игроков. Вторым по популярности ответом стало сокращение лимита: сразу пять руководителей команд считают, что лимит необходимо ужесточить, и клубы должны иметь в своей заявке не более пяти легионеров. И только один генеральный менеджер выразил мнение, что лимит следует полностью отменить.

Ранее руководители клубов Единой лиги ВТБ оценили трансферы текущего сезона, назвав лучший и худший.