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Часть руководителей клубов Единой лиги выступают за ужесточение лимита на легионеров

Часть руководителей клубов Единой лиги выступают за ужесточение лимита на легионеров
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Генеральные менеджеры команд Единой лиги ВТБ приняли участие в анонимном опросе «Спорт-экспресса», посвящённом лимиту на легионеров.

Как следует из результатов опроса, большинство менеджеров (восемь из 14) выступили за сохранение действующего лимита, согласно которому клубы могут иметь в заявке не более шести иностранных игроков. Вторым по популярности ответом стало сокращение лимита: сразу пять руководителей команд считают, что лимит необходимо ужесточить, и клубы должны иметь в своей заявке не более пяти легионеров. И только один генеральный менеджер выразил мнение, что лимит следует полностью отменить.

Ранее руководители клубов Единой лиги ВТБ оценили трансферы текущего сезона, назвав лучший и худший.

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