Руководители клубов Лиги ВТБ назвали лучший и худший трансферы текущего сезона

Генменеджеры команд Единой лиги ВТБ приняли участие в анонимном опросе «Спорт-экспресса», где их попросили определить лучший и худший трансферы нынешнего сезона.

Как следует из результатов опроса, 13 генменеджеров из 14 назвали лучшим трансфером этого сезона переход разыгрывающего Ксавье Ратан-Мэйза в красноярский «Енисей». Один голос достался разыгрывающему «Руны» Николе Ивановичу.

В опросе на худший трансфер лишь два игрока смогли набрать больше одного голоса — разыгрывающий Кайл Виньялес, который уже покинул «Автодор» из-за проблем с дисциплиной, и центровой «Локомотива-Кубань» Джордан Морган. Оба игрока набрали по два голоса. Среди игроков, получивших по одному голосу, стоит отметить центрового «Зенита» Бояна Дублевича и защитника ЦСКА Никиту Михайловского.