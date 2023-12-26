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Руководители клубов Лиги ВТБ назвали лучший и худший трансферы текущего сезона

Руководители клубов Лиги ВТБ назвали лучший и худший трансферы текущего сезона
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Генменеджеры команд Единой лиги ВТБ приняли участие в анонимном опросе «Спорт-экспресса», где их попросили определить лучший и худший трансферы нынешнего сезона.

Как следует из результатов опроса, 13 генменеджеров из 14 назвали лучшим трансфером этого сезона переход разыгрывающего Ксавье Ратан-Мэйза в красноярский «Енисей». Один голос достался разыгрывающему «Руны» Николе Ивановичу.

В опросе на худший трансфер лишь два игрока смогли набрать больше одного голоса — разыгрывающий Кайл Виньялес, который уже покинул «Автодор» из-за проблем с дисциплиной, и центровой «Локомотива-Кубань» Джордан Морган. Оба игрока набрали по два голоса. Среди игроков, получивших по одному голосу, стоит отметить центрового «Зенита» Бояна Дублевича и защитника ЦСКА Никиту Михайловского.

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