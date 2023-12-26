Кендрик Перкинс ответил всем, кто не считает Джейлена Брансона топовым игроком

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс выступил в защиту разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона.

«Вы можете и дальше говорить о том, что Джейлен Брансон не является топовым игроком, но когда он появляется на одной сцене с суперзвёздами, он выходит победителем по всем направлениям! Счастливого Рождества и продолжайте его критиковать, чёрт возьми», — написал Перкинс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Накануне Брансон стал самым результативным игроком рождественского матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (129:122), записав на свой счёт 38 очков.

В следующем матче 28 декабря «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Оклахома-Сити».