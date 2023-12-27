Еврокубок: результаты матчей 26 декабря, турнирная таблица

26 декабря состоялись четыре матча в рамках группового этапа баскетбольного Еврокубка.
Прежде всего обращает на себя внимание матч лидеров группы B «Бурка» и «Гран-Канарии». Французский клуб упустил победу в основное время, но дожал соперника и единолично возглавил таблицу группы В. Финалист прошлого розыгрыша турнира турецкий «Тюрк Телеком» не без проблем на выезде переиграл немецкий «Ратиофарм Ульм».
Еврокубок, результаты матчей 26 декабря:
«Ратиофарм Ульм» (Германия) — «Тюрк Телеком» (Турция) — 79:85.
«Бурк» (Франция) — «Гран Канария» (Испания) — 92:84 (ОТ).
«Ховентуд» (Испания) — «Умана Рейер» (Италия) — 89:81.
«Париж» (Франция) — «Лондон Лайонс» (Великобритания) — 83:88.
Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанская «Гран Канария».
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