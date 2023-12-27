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Еврокубок: результаты матчей 26 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 26 декабря, турнирная таблица
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26 декабря состоялись четыре матча в рамках группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Прежде всего обращает на себя внимание матч лидеров группы B «Бурка» и «Гран-Канарии». Французский клуб упустил победу в основное время, но дожал соперника и единолично возглавил таблицу группы В. Финалист прошлого розыгрыша турнира турецкий «Тюрк Телеком» не без проблем на выезде переиграл немецкий «Ратиофарм Ульм».

Еврокубок, результаты матчей 26 декабря:

«Ратиофарм Ульм» (Германия) — «Тюрк Телеком» (Турция) — 79:85.
«Бурк» (Франция) — «Гран Канария» (Испания) — 92:84 (ОТ).
«Ховентуд» (Испания) — «Умана Рейер» (Италия) — 89:81.
«Париж» (Франция) — «Лондон Лайонс» (Великобритания) — 83:88.

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанская «Гран Канария».

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Еврокубок . Группа B. 13-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:30 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Окончен
79 : 85
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
92 : 84
ОТ
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
26 декабря 2023, вторник. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
89 : 81
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
26 декабря 2023, вторник. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
94 : 77
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
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