Кевин Дюрант ответил Войнаровски на его инсайд о себе и «Финиксе»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал высказывание авторитетного инсайдера Эдриана Войнаровски в свой адрес. Ранее Эдриан сообщил, что люди в «Санз» чувствуют разочарование, исходящее от Дюранта.

«Войнаровски говорит, что кто-то чувствует, будто я разочарован, и это привело к проверке моего психологического состояния. Полное безумие. Эти люди могут откровенно лгать от моего имени и выдумывать всякую чушь, а другие в это верят. Зато когда мои товарищи по команде и тренеры говорят обо мне в положительном ключе, ты игнорируешь это», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола:

Ранее экс-игрок НБА и «Зенита» Брэндон Дженнингс высказал мнение, что Дюранту следует уйти из «Финикса».