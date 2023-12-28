Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист НБА назвал дуэт игроков, которых хотят получить «Лейкерс»

Журналист НБА назвал дуэт игроков, которых хотят получить «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал, что калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» будут стараться заполучить себе в состав форвардов «Бруклин Нетс» Ройса О’Нила и Дориана Финни-Смита.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Может быть, вы… Остановите свой выбор на Ройсе О'Ниле и Дориане Финни-Смите. Интерес к этим двум парням у «Лейкерс» был ещё с прошлого межсезонья и даже с дедлайна обменов. Так что я знаю, что они были бы заинтересованы в привлечении этих двух парней», – сказал Буха в подкасте Hoops Tonight.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии победил в 16 матчах при 15 поражениях. При этом «озёрники» стали первыми в истории победителями внутрисезонного турнира НБА.

Возможный громкий обмен:
Аналитик НБА предложил безумный обмен с участием Кевина Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android