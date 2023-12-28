Журналист НБА назвал дуэт игроков, которых хотят получить «Лейкерс»

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал, что калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» будут стараться заполучить себе в состав форвардов «Бруклин Нетс» Ройса О’Нила и Дориана Финни-Смита.

«Может быть, вы… Остановите свой выбор на Ройсе О'Ниле и Дориане Финни-Смите. Интерес к этим двум парням у «Лейкерс» был ещё с прошлого межсезонья и даже с дедлайна обменов. Так что я знаю, что они были бы заинтересованы в привлечении этих двух парней», – сказал Буха в подкасте Hoops Tonight.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии победил в 16 матчах при 15 поражениях. При этом «озёрники» стали первыми в истории победителями внутрисезонного турнира НБА.