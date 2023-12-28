«Ты хочешь быть Дюрантом или мной?» Эмбиид — Вембаньяме

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид обратился к первому номеру драфта 2023 года Виктору Вембаньяме, который выступает в НБА за «Сан-Антонио Спёрс».

«Прямо сейчас вокруг него столько шумихи, я думаю, он пытается соответствовать шумихе. Это то, что я вижу. И я смотрю много игр. Я думаю, прежде всего он должен решить, где он хочет играть, хочет ли он быть защитником, большим игроком или кем-то ещё.

Прежде всего важно, кем он хочет стать. Ты хочешь стать КД (Кевином Дюрантом) или ты хочешь стать мной? Прямо сейчас я просто чувствую, что всё немного натянуто в том, как он играет. Что неплохо. Потому что единственный способ стать лучше – пройти через это и учиться. Это единственный способ. Ты совершаешь много ошибок и учишься.

Единственное, чему я рад, это тому, что они позволяют ему совершать эти ошибки и учиться на них. Но я просто думаю, что в этом есть и хорошее, и плохое. Польза в том, что ты учишься на своих ошибках. А плохая сторона в том, что это кажется немного вынужденным», – приводит слова Эмбиида The Athletic.