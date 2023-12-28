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Яннис Адетокунбо дал важный совет Виктору Вембаньяме

Яннис Адетокунбо дал важный совет Виктору Вембаньяме
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился ценным опытом и дал несколько советов первому номеру драфта 2023 года, центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме.

«Заботься о своём теле. Очень важно быть здоровым. Потому что впереди много игр, много тренировок, много бросков. Нам предстоит ещё много матчей, поэтому берегите своё тело. Берегите свою психику. Продолжайте работать над своей игрой.

И если ты будешь делать всё это и будешь дисциплинирован, то всё будет хорошо. Если у тебя много таланта, всё будет хорошо. Я черпал знания откуда только мог. Где бы я ни был, я всегда могу найти то, что может улучшить меня как личность и как баскетболиста.

Я всегда старался слушать, старался узнать как можно больше. Потому что потенциал для обучения безграничен. Ты всегда можешь узнать что-то новое», – приводит слова Адетокунбо The Athletic.

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