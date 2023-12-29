«Реал» обыграл аутсайдера Евролиги АСВЕЛ, выиграв лишь одну четверть в матче

28 декабря проходил матч 17-го тура Евролиги, в котором встречались французский АСВЕЛ и мадридский «Реал». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 77:76.

Домашняя команда резво начала встречу и оторвалась в счёте, но «Реал» сократил отставание и уступил в итоге с разницей в одно очко – 18:19. Во второй четверти АСВЕЛ вновь продемонстрировал характер и обыграл соперника со счётом 20:15. Итоговый результат 39:33 в пользу французской команды.

«Сливочные» вернулись на паркет после перерыва, и в третьей четверти клубы сыграли вничью – 18:18. Но в заключительной десятиминутке клуб из Мадрида выглядел великолепно, вёл с разницей в счёте «+10», но в определённый момент АСВЕЛ сравнял результат с соперником и был близок к тому, чтобы победить, однако в итоге уступил единственную четверть в матче (19:26).