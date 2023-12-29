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«Реал» обыграл аутсайдера Евролиги АСВЕЛ, выиграв лишь одну четверть в матче

«Реал» обыграл аутсайдера Евролиги АСВЕЛ, выиграв лишь одну четверть в матче
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28 декабря проходил матч 17-го тура Евролиги, в котором встречались французский АСВЕЛ и мадридский «Реал». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 77:76.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Домашняя команда резво начала встречу и оторвалась в счёте, но «Реал» сократил отставание и уступил в итоге с разницей в одно очко – 18:19. Во второй четверти АСВЕЛ вновь продемонстрировал характер и обыграл соперника со счётом 20:15. Итоговый результат 39:33 в пользу французской команды.

«Сливочные» вернулись на паркет после перерыва, и в третьей четверти клубы сыграли вничью – 18:18. Но в заключительной десятиминутке клуб из Мадрида выглядел великолепно, вёл с разницей в счёте «+10», но в определённый момент АСВЕЛ сравнял результат с соперником и был близок к тому, чтобы победить, однако в итоге уступил единственную четверть в матче (19:26).

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
76 : 77
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Реал Мадрид: Козёр, Diagne, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
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