Никола Йокич объяснил, почему не чувствовал радости после завоевания чемпионства НБА

Сербский центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что победа в финале прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации принесла ему больше облегчения, нежели радости.

«Когда мы выиграли чемпионат, для меня это было что-то типа «Ну ладно, наконец-то». Я почувствовал внутри гораздо больше облегчения, чем радости, если это имеет какое-то значение.

Мы являемся примером для очень многих людей, просто играя в баскетбол. Мы можем делать их счастливыми своей игрой. Я думаю, именно для этого мы и находимся на этой планете Земля, чтобы делать других людей счастливыми», — рассказал Йокич в подкасте Майкла Портера.

Напомним, в минувшем сезоне «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, переиграв в финальной серии «Майами Хит».