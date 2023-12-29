Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич объяснил, почему не чувствовал радости после завоевания чемпионства НБА

Никола Йокич объяснил, почему не чувствовал радости после завоевания чемпионства НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что победа в финале прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации принесла ему больше облегчения, нежели радости.

«Когда мы выиграли чемпионат, для меня это было что-то типа «Ну ладно, наконец-то». Я почувствовал внутри гораздо больше облегчения, чем радости, если это имеет какое-то значение.

Мы являемся примером для очень многих людей, просто играя в баскетбол. Мы можем делать их счастливыми своей игрой. Я думаю, именно для этого мы и находимся на этой планете Земля, чтобы делать других людей счастливыми», — рассказал Йокич в подкасте Майкла Портера.

Напомним, в минувшем сезоне «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, переиграв в финальной серии «Майами Хит».

Материалы по теме
Никола Йокич назвал пять лучших действующих игроков НБА, не включив себя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android