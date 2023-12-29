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Игрок «Зенита» Жбанов рассказал, как в команде относятся к предстоящим праздникам

Игрок «Зенита» Жбанов рассказал, как в команде относятся к предстоящим праздникам
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов рассказал о своём и командном отношении к предстоящим праздникам.

«Появилось новогоднее настроение после такой победы? Можно теперь расслабиться? Расслабляться лучше не надо слишком сильно, иначе потом нас будет не собрать. А праздничное настроение… Я уже давно не праздновал Новый год очень бурно, потому что у нас тренировки, рано игры начинаются, 5 января уже в Перми играем. Поэтому нужно будет просто послушать президента и лечь спать с мыслями, что следующий год будет прекрасен», – приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».

Отметим, что сегодня, 29 декабря, «Зенит» победил «Тамбов» со счётом 91:49. Клуб из Санкт-Петербурга вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу.

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