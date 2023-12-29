«Мы просто исчезли». «Зенит» проигрывает всем конкурентам — у команды и вправду проблемы?

Совсем недавно, 24 декабря, «Зенит» потерпел одно из самых болезненных поражений в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга на домашней площадке проиграла «Локомотиву-Кубань» (73:93). И так как краснодарцы — одни из фаворитов чемпионата, подобные результаты воспринимаются особенно остро.

Но подопечные Хавьера Паскуаля не просто проиграли фавориту. «Зенит» уступил с разницей «-20». Такого в этом сезоне ещё не было. Команда потерпела поражение в каждой отдельной четверти. После игры негодовали не только болельщики, но и Паскуаль, наградивший своих игроков порцией едкой критики.

«Поздравляю «Локо», в этой игре они были лучше нас во всех аспектах — в нападении, защите, в плане духа, физики, во всём. ⟨…⟩ В начале третьей четверти команда не отреагировала, особенно в самом начале, когда «Локо» стал вести в 13-14-15 очков. Мы просто исчезли и не смогли появиться на паркете вплоть до самого конца», — сказал Паскуаль.

Примечательно, что поражение стало для сине-бело-голубых уже вторым в матчах с краснодарцами. В первый раз команды встречались в конце октября, и с минимальным счётом победу тогда вырвали железнодорожники. Нынешняя же неудача — ещё полбеды.

Картина станет мрачнее, если принять во внимание, что «Зенит» на данный момент проиграл всем конкурентам в борьбе за золото. В начале сезона команда дома уступила ЦСКА. Затем было домашнее поражение от УНИКСа. Потом — опять неудача с ЦСКА, уже на выезде. Можно ещё вспомнить проигрыш в стартовой игре сезона с «Уралмашем», который тогда казался какой-то нелепой случайностью.

Особо впечатлительные болельщики даже предположили, что игроки «Зенита» могут Паскуаля «сливать».

Так что же имеем? Шесть поражений в 19 матчах. Фактически каждая третья игра — незачёт. Кажется, у команды знаменитого испанского наставника реальные проблемы. Но пора ли фанатам беспокоиться? Не совсем. Во-первых, стоит сразу вспомнить, по какой системе проходит розыгрыш Единой лиги.

Чемпионат проводится в два этапа: на первом 14 команд играют друг с другом в два круга. На втором делятся на две группы: в группе «А» выступят шесть лучших клубов по итогам первого этапа, в группе «Б» — восемь остальных. И что самое важное — команды группы «А» в плей-офф попадут напрямую. Какова вероятность, что «Зенит» не окажется в топ-6? Будем откровенны, крайне низкая.

Во-вторых, показателен опыт ЦСКА в прошлом сезоне. Армейцы катком прошлись по соперникам на стадии первого этапа регулярного чемпионата, выиграв 22 встречи из 22. А в плей-офф проиграли «Локомотиву-Кубань», который в регулярке потерпел 10 поражений. Вывод — что происходит в регулярном чемпионате, остаётся в регулярном чемпионате.

В-третьих, «Зенит» и сезоном ранее на первой стадии регулярного этапа пробуксовывал. Команда уступала главным конкурентам, УНИКСу и ЦСКА, и потерпела в итоге шесть поражений. Тем не менее дошла до полуфинала, где в невероятной серии, завершившейся на последних секундах седьмого матча, уступила казанцам — будущим победителям турнира.

Есть и другие обнадёживающие болельщиков моменты. До поражения в игре с ЦСКА 10 декабря петербуржцы выдали серию из семи побед. На данный момент это второй по продолжительности победный отрезок в Единой лиге ВТБ. Дольше на тропе успеха оставались только армейцы. Но по-хорошему «Зенит» должен был забирать и тот матч с красно-синими, буквально подарившими соперникам возможность (причём дважды) наказать себя, допустив детские ошибки с выносом мяча на последних секундах четвёртой четверти.

Достойна внимания и сама фигура Паскуаля. Испанский специалист выигрывал Евролигу с «Барселоной», дважды добивался успеха в чемпионате Греции, четыре раза побеждал в крайне непростой испанской лиге. Наконец, побеждал в ЕЛ ВТБ. Кто-кто, а этот 51-летний тренер точно имеет представление о положении дел внутри команды и держит в уме различные варианты на плей-офф.

Поражения в матчах лидерами могут происходить с кем угодно. В случае же с сине-бело-голубыми примечательно другое — клубу, руководит которым такой опытный наставник, подобные неудачи могут пойти только на пользу, а нынешним триумфаторам аукнуться во время матчей на вылет.