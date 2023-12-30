Все результаты игрового дня НБА 30 декабря
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Сегодня, 30 декабря, состоялись 10 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Все результаты игрового дня НБА 30 декабря:
«Вашингтон Уизарадс» – «Бруклин Нетс» – 110:104;
«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» – 117:108;
«Атланта Хоукс» – «Сакраменто Кингз» – 110:117;
«Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» – 111:119;
«Бостон Селтикс» – «Торонто Рэпторс» – 120:118;
«Хьюстон Рокетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 127:131;
«Финикс Санз» – «Шарлотт Хорнетс» – 133:119;
«Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 93:119;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 134:128;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Мемфис Гриззлиз» – 117:106.
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
110 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Кузма - 26, Авдия - 21, Кисперт - 15, Джонс - 12, Мускала - 11, Шамет - 8, Пул - 5, Кулибали - 4, Гэффорд - 4, Райт - 4, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Оморуи
Бруклин Нетс: Бриджес - 19, Динвидди - 17, Джонсон - 16, Томас - 15, Клэкстон - 11, Шарп - 10, О'Нил - 7, Смит - 5, Финни-Смит - 4, Уотфорд, Джайлс
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
117 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 29, Саггс - 21, Битадзе - 13, Энтони - 9, Вагнер - 7, Блэк - 4, Океке - 2, Хьюстан, Куин
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 38, Брансон - 20, Барретт - 19, Куикли - 12, Хартенштайн - 7, Харт - 5, Гримс - 3, Дивинченцо - 2, Гибсон - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Скапинцев, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
110 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Атланта Хоукс: Янг - 24, Мюррей - 18, Джонсон - 16, Бей - 15, Богданович - 12, Капела - 12, Оконгву - 7, Миллз - 3, Мэтьюз - 3, Форрест, Гриффин, Фернанду, Мэттьюз
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 25, Лайлз - 19, Монк - 15, Мюррэй - 9, Хаертер - 7, Дуарте - 5, Митчелл - 2, Лень - 2, Барнс - 2, Макги, Везенков, Эдвардс, Эллис, Toscano
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Аллен - 30, Портер - 14, Страс - 12, Окоро - 8, ЛеВерт - 6, Меррилл - 3, Томпсон - 2, Ньянг - 2, Джонс, Уэйд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 31, Бисли - 15, Миддлтон - 13, Портис - 9, Лопес - 9, Боучэмп - 5, Коннотон - 3, Ливингстон, Пэйн, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 118
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 31, Уайт - 21, Корнет - 20, Холидэй - 15, Притчард - 9, Хозер - 9, Кета - 6, Михайлюк - 5, Бриссетт - 2, Бэнтон - 2, Стивенс
Торонто Рэпторс: Барнс - 30, Сиакам - 27, Шрёдер - 15, Макдэниелс - 13, Ануноби - 12, Пёлтль - 12, Трент-мл. - 6, Буше - 3, Дик, Ачиува, Янг, Флинн, Портер
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 131
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 33, Грин - 31, Шенгюн - 28, Исон - 10, Грин - 10, Ландейл - 6, Холидей - 4, Тэйт - 4, Томпсон - 1, Уитмор, Баллок, Марьянович
Филадельфия Сиксерс: Макси - 42, Харрис - 22, Мелтон - 15, Моррис - 14, Убре - 13, Беверли - 9, Ковингтон - 7, Рид - 7, Бамба - 2, Спрингер, Хаус, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
133 : 119
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Букер - 35, Нуркич - 24, Гордон - 21, Дюрант - 21, Аллен - 16, Мету - 9, Бил - 6, Ли - 1, Гудвин, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Азубуике
Шарлотт Хорнетс: Розир - 42, Миллер - 20, Мартин - 13, Вашингтон - 13, Бриджес - 11, Смит - 10, Ричардс - 6, Макгауэнс - 4, Букнайт, Смит, Тор, Менса
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
93 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Уотсон - 14, Портер - 12, Строутер - 10, Маррей - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 8, Джордан - 6, Браун - 4, Ки - 3, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 24, Гидди - 12, Уильямс - 11, Уиггинс - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Уоллес - 4, Уотерс III - 3, Мицич - 2, Сарр - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Манн
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
134 : 128
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 27, Брогдон - 27, Уокер - 25, Хендерсон - 22, Камара - 13, Мэйс - 11, Тибулл - 7, Баджи - 2, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Минайя, Рупер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 29, Васселл - 22, Макдермотт - 18, Коллинс - 17, Джонс - 14, Брэнэм - 11, Шампани - 7, Осман - 4, Сохан - 2, Барлоу - 2, Мамукелашвили - 2, Уэсли
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Харден - 16, Зубац - 15, Уэстбрук - 14, Коффи - 13, Пауэлл - 13, Мэнн - 11, Браун - 7, Тайс - 5, Бостон, Хиланд, Миллер, Примо, Такер, Диабате
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Смарт - 22, Морант - 19, Бейн - 18, Альдама - 12, Уильямс Мл. - 5, Родди - 4, Тиллман - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Уильямс
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