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Сегодня, 30 декабря, состоялись 10 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Все результаты игрового дня НБА 30 декабря:

«Вашингтон Уизарадс» – «Бруклин Нетс» – 110:104;

«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» – 117:108;

«Атланта Хоукс» – «Сакраменто Кингз» – 110:117;

«Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» – 111:119;

«Бостон Селтикс» – «Торонто Рэпторс» – 120:118;

«Хьюстон Рокетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 127:131;

«Финикс Санз» – «Шарлотт Хорнетс» – 133:119;

«Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 93:119;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 134:128;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Мемфис Гриззлиз» – 117:106.