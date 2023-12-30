Билл Симмонс объяснил, кто лучше — Джоэл Эмбиид или Шакил О'Нил

Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс сравнил центровых Шакила О’Нила и Джоэла Эмбиида.

«Нынешняя версия Эмбиида намного лучше игрок, чем Шак, каким он был. Потому что даже если Шак провёл на паркете 44 минуты… в последние 4 минуты Коби (Брайант) был более важен. Штрафные броски Шака были помехой… Штрафные Эмбиида – настоящая сила», – сказал Билл Симмонс в эфире своего подкаста.

Напомним, Эмбиид является действующим самым ценным игроком (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации. До этого дважды титул MVP регулярного чемпионата доставался центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

На данный момент «Филадельфия Сиксерс» во главе с Эмбиидом занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, уступая лишь «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс».