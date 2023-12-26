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Лучшие индивидуальные выступления в НБА в 2023 году: Митчелл, Лиллард, Адетокунбо, Эмбиид, Дончич

Собрали 7 лучших индивидуальных выступлений в 2023 году. Много-много НБА и один подарок!
Никита Бирюков
Топ-7 индивидуальных выступлений в 2023 году
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Кто же подарил фанатам лучшей лиги мира яркие эмоции в уходящей 365-дневке?

Первая в истории победа в Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс», обмен Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», награда самому ценному игроку сезона, которую получил Джоэл Эмбиид вместо, возможно, лучшего игрока ассоциации на данный момент Николы Йокича? Этими вещами запомнился 2023 год? А вот и нет! Мы хотим напомнить вам о лучших индивидуальных выступлениях игроков, которые потрясли всех своими действиями на паркете в потихоньку уходящем году.

Седьмое место. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — матч с «Финикс Санз» 26 декабря 2023 года

Буквально минувшей ночью завершились рождественские матчи в НБА. Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич продемонстрировал сногсшибательный перформанс. Словенец творил магию в матче с «Финиксом»: набрал дабл-дабл из 50 очков и 15 результативных передач, добавив к своим показателям шесть подборов. Лука практически в одиночку расправился с сильным «Финиксом», вступив в элитный клуб из четырёх игроков, которым покорялись 50 очков в матчах на Рождество. Помимо Дончича, в этом списке числятся: Бернард Кинг (60 очков), Уилт Чемберлен (59 очков) и Рик Бэрри (50 очков).

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 128
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Аллен - 32, Мету - 23, Букер - 20, Дюрант - 16, Гордон - 14, Азубуике - 4, Гудвин - 2, Ойбанкс - 2, Окоги - 1, Бол, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл, Ли
Даллас Маверикс: Дончич - 50, Джонс - 23, Лайвли - 20, Хардуэй-младший - 18, Экзам - 7, Пауэлл - 4, Харди - 3, Уильямс - 3, Лоусон, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Топ выступлений на Рождество:
Всего лишь один европеец! Пять лучших индивидуальных выступлений НБА в истории Рождества
Всего лишь один европеец! Пять лучших индивидуальных выступлений НБА в истории Рождества

Шестое место. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — матч с «Индианой Пэйсерс» 10 ноября 2023 года

Лидер и главное лицо «Милуоки Бакс» последних лет Яннис Адетокунбо всегда удивлял своими навыками, но в матче с «Индианой Пэйсерс», который состоялся 10 ноября, Грик Фрик был просто в «огне». Тяжёлый форвард «оленей» не сбавлял темп на протяжении всей игры, в итоге закончив её с показателями в 54 очка, 12 подборами и тремя передачами. Тем самым доказав, что является не только одним из лучших в НБА по игре в защите, но и наглядно продемонстрировав свои умения по набору очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Матурин - 26, Тёрнер - 21, Хилд - 11, Браун - 11, Нембард - 10, Топпин - 7, Несмит - 6, Джексон - 3, Тайс - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Смит, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 54, Миддлтон - 19, Бисли - 13, Портис - 11, Коннотон - 8, Пэйн - 7, Боучэмп - 5, Краудер - 5, Лопес - 2, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пятое место. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — матч с «Миннесотой Тимбервулвз» 21 декабря 2023 года

После того как Джеймс Харден покинул «Филадельфию Сиксерс», самый ценный игрок сезона-2022/2023 (MVP) Джоэл Эмбиид заиграл ещё лучше. Центровой клуба продемонстрировал свои лучшие умения в матче с «Миннесотой», которая на тот момент обладала лучшим соотношением побед и поражений во всей НБА. Лидер «76-х» забросил в корзину «волков» 51 очко, добавив к ним 12 подборов и три результативные передачи. Стоит учитывать, что Джоэлу противостояла не «Индиана» с ужасной защитой, а лучшая оборона в лиге. Поэтому такое достижение вдвойне ценно и показывает истинную мощь действующего MVP.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
127 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 51, Макси - 35, Харрис - 9, Рид - 8, Убре - 7, Моррис - 5, Беверли - 5, Мелтон - 4, Мартин - 3, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 23, Макдэниелс - 21, Рид - 10, Конли - 9, Гобер - 8, Браун - 5, Александер-Уолкер - 4, Андерсон - 2, Мур - 2, Милтон - 2, Маклафлин, Миллер, Гарза

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртое место. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — матч с «Ютой Джаз» 26 января 2023 года

Во время последнего сезона за «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пытался всеми силами тащить полумёртвый состав «Блэйзерс» на себе. В матче с «Ютой Джаз» разыгрывающий вывалил на голову «джазменов» 60 очков, к тому же завершил встречу с семью подборами и восемью результативными передачами. Дэйм в который раз продемонстрировал, что является одним из лучших игроков в лиге и в нужный момент умеет закрыть рты всем своим недоброжелателям.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
134 : 124
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 60, Грант - 19, Саймонс - 16, Нуркич - 10, Литтл - 8, Ойбанкс - 8, Пэйтон II - 6, Шарп - 5, Уотфорд - 2, Браун, Джонсон, Харт, Батлер, Уинслоу, Уокер, Баджи
Юта Джаз: Маркканен - 24, Секстон - 19, Кларксон - 18, Хортон-Такер - 12, Вандербилт - 12, Гэй - 11, Бисли - 10, Конли - 8, Кесслер - 6, Азубуике - 4, Александер-Уолкер, Больмаро, Фонтеккио, Поттер, Агбаджи, Джузэнг, Олиник

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третье место. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — матч с «Индианой Пэйсерс» 14 декабря 2023 года

Европейская звезда лиги Яннис Адетокунбо буквально две недели назад обновил рекорд результативности «Милуоки Бакс» и попутно – цифры личного рекорда. Случилось это в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс». Грик Фрик с первых минут на паркете буквально рвал и метал, что в итоге помогло ему набрать 64 очка, попутно добавив к ним 14 подборов и три результативные передачи. Но не обошлось и без скандала в таком памятном для Янниса матче. Об этом можете прочитать в нашем материале.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 64, Лиллард - 21, Портис - 19, Миддлтон - 14, Бисли - 7, Боучэмп - 6, Лопес - 6, Джексон - 2, Пэйн - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Тёрнер - 22, Матурин - 14, Несмит - 12, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 9, Шиппард - 8, Хилд - 7, Топпин - 5, Нвора - 5, Уокер - 3, Чьебв - 1

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Пэйсерс» не позволили Грик Фрику насладиться рекордом:
«Мы не думали о послужном списке Янниса». «Индиана» омрачила лучший матч Адетокунбо
Видео
«Мы не думали о послужном списке Янниса». «Индиана» омрачила лучший матч Адетокунбо

Второе место. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — матч с «Хьюстон Рокетс» 27 февраля 2023 года

Топ лучших выступлений 2023 года нельзя представить без выдающегося выступления Лилларда, который в матче за свою бывшую команду «Портленд» повторил лучший бомбардирский рекорд сезона — 71 очко. Такое достижение покорилось Дэйму в матче с «Хьюстон Рокетс», за 39 минут на паркете Лиллард также занёс в свой актив по шесть подборов и результативных передач. Разыгрывающий не только доказал всем, что способен практически в одиночку решать матчи, но и показал свои намерения быть в команде уровня выше «Портленда».

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
131 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 71, Грант - 13, Литтл - 11, Ойбанкс - 9, Тибулл - 8, Реддиш - 7, Уотфорд - 6, Шарп - 4, Уокер - 2, Саймонс, Джонсон, Нокс, Батлер, Уинслоу, Нуркич, Баджи, Арчидиаконоу
Хьюстон Рокетс: Тэйт - 17, Шенгюн - 17, Никс - 16, Исон - 15, Мартин - 14, Вашингтон Мл. - 10, Марьянович - 10, Смит II - 9, Кристофер - 3, Гаруба - 3, Портер, Грин, Дэйс, Хаджинс, Камински

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое место. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — матч с «Чикаго Буллз» 3 января 2023 года

Не успели российские баскетбольные фанаты отойти от застолья после прошедшего Нового года, как Митчелл уже вытворил что-то уму непостижимое. Атакующий защитник 3 января набрал умопомрачительное 71 очко! Помимо шикарного выступления в нападении, Донован завершил матч с восемью подборами и 11 результативными передачами. А что самое главное — принёс победу своей команде, переиграв «Чикаго» в овертайме со счётом 145:134. Вот таким впечатляющим перформансом лидер «Кавальерс» начал для себя и для нас 2023 год.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
145 : 134
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 71, Аллен - 21, Осман - 19, Лав - 12, ЛеВерт - 10, Стивенс - 4, Нето - 4, Окоро - 3, Лопес - 1, Мобли, Уиндлер, Гарлэнд, Рубио, Мобли, Дьяките, Уэйд
Чикаго Буллз: Дерозан - 44, Лавин - 26, Вучевич - 20, Досунму - 11, Уильямс - 10, Драммонд - 6, Джонс - 6, Уайт - 5, Карузо - 4, Горан Драгич - 2, Болл, Брэдли, Симонович, Хилл, Джонс, Грин, Терри

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Поскольку мы подводим итоги уходящего года, то нельзя не отметить выступление самого ценного игрока октября Единой лиги ВТБ Ксавье Ратан-Мэйза, который выступает за красноярский «Енисей». В матче с «Пармой» 4 ноября лидер коллектива набрал 42 очка, для этого игроку потребовалось всего лишь 30 минут игрового времени. Баскетболист своей игрой в «Енисее» великолепно зарекомендовал себя и уже в 2024 году может отправиться на «повышение» в клуб «большой четвёрки» — ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
92 : 84
Парма
Пермский край
Енисей: Ратан-Мэйз - 42, Мартин - 18, Бич - 8, Хопкинс - 6, Лобарев - 6, Белянков - 5, Долинин - 4, Топтунов - 2, Карпенко - 1, Балашов, Сонько, Загретдинов
Парма: Риз - 20, Соломон - 13, Джонсон - 12, Перевалов - 10, Абдулбасиров - 9, Чебуркин - 8, Ильницкий - 7, Платунов - 5, Брайс, Халтурин, Тучков, Фирсов
Разговор с одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ:
«Хочу стать игроком, подписать которого мечтает каждая команда». Интервью с Ратан-Мэйзом
«Хочу стать игроком, подписать которого мечтает каждая команда». Интервью с Ратан-Мэйзом
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