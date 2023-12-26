Собрали 7 лучших индивидуальных выступлений в 2023 году. Много-много НБА и один подарок!

Первая в истории победа в Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс», обмен Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», награда самому ценному игроку сезона, которую получил Джоэл Эмбиид вместо, возможно, лучшего игрока ассоциации на данный момент Николы Йокича? Этими вещами запомнился 2023 год? А вот и нет! Мы хотим напомнить вам о лучших индивидуальных выступлениях игроков, которые потрясли всех своими действиями на паркете в потихоньку уходящем году.

Седьмое место. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — матч с «Финикс Санз» 26 декабря 2023 года

Буквально минувшей ночью завершились рождественские матчи в НБА. Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич продемонстрировал сногсшибательный перформанс. Словенец творил магию в матче с «Финиксом»: набрал дабл-дабл из 50 очков и 15 результативных передач, добавив к своим показателям шесть подборов. Лука практически в одиночку расправился с сильным «Финиксом», вступив в элитный клуб из четырёх игроков, которым покорялись 50 очков в матчах на Рождество. Помимо Дончича, в этом списке числятся: Бернард Кинг (60 очков), Уилт Чемберлен (59 очков) и Рик Бэрри (50 очков).

Шестое место. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — матч с «Индианой Пэйсерс» 10 ноября 2023 года

Лидер и главное лицо «Милуоки Бакс» последних лет Яннис Адетокунбо всегда удивлял своими навыками, но в матче с «Индианой Пэйсерс», который состоялся 10 ноября, Грик Фрик был просто в «огне». Тяжёлый форвард «оленей» не сбавлял темп на протяжении всей игры, в итоге закончив её с показателями в 54 очка, 12 подборами и тремя передачами. Тем самым доказав, что является не только одним из лучших в НБА по игре в защите, но и наглядно продемонстрировав свои умения по набору очков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пятое место. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — матч с «Миннесотой Тимбервулвз» 21 декабря 2023 года

После того как Джеймс Харден покинул «Филадельфию Сиксерс», самый ценный игрок сезона-2022/2023 (MVP) Джоэл Эмбиид заиграл ещё лучше. Центровой клуба продемонстрировал свои лучшие умения в матче с «Миннесотой», которая на тот момент обладала лучшим соотношением побед и поражений во всей НБА. Лидер «76-х» забросил в корзину «волков» 51 очко, добавив к ним 12 подборов и три результативные передачи. Стоит учитывать, что Джоэлу противостояла не «Индиана» с ужасной защитой, а лучшая оборона в лиге. Поэтому такое достижение вдвойне ценно и показывает истинную мощь действующего MVP.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртое место. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — матч с «Ютой Джаз» 26 января 2023 года

Во время последнего сезона за «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пытался всеми силами тащить полумёртвый состав «Блэйзерс» на себе. В матче с «Ютой Джаз» разыгрывающий вывалил на голову «джазменов» 60 очков, к тому же завершил встречу с семью подборами и восемью результативными передачами. Дэйм в который раз продемонстрировал, что является одним из лучших игроков в лиге и в нужный момент умеет закрыть рты всем своим недоброжелателям.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третье место. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — матч с «Индианой Пэйсерс» 14 декабря 2023 года

Европейская звезда лиги Яннис Адетокунбо буквально две недели назад обновил рекорд результативности «Милуоки Бакс» и попутно – цифры личного рекорда. Случилось это в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс». Грик Фрик с первых минут на паркете буквально рвал и метал, что в итоге помогло ему набрать 64 очка, попутно добавив к ним 14 подборов и три результативные передачи. Но не обошлось и без скандала в таком памятном для Янниса матче. Об этом можете прочитать в нашем материале.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Второе место. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — матч с «Хьюстон Рокетс» 27 февраля 2023 года

Топ лучших выступлений 2023 года нельзя представить без выдающегося выступления Лилларда, который в матче за свою бывшую команду «Портленд» повторил лучший бомбардирский рекорд сезона — 71 очко. Такое достижение покорилось Дэйму в матче с «Хьюстон Рокетс», за 39 минут на паркете Лиллард также занёс в свой актив по шесть подборов и результативных передач. Разыгрывающий не только доказал всем, что способен практически в одиночку решать матчи, но и показал свои намерения быть в команде уровня выше «Портленда».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое место. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — матч с «Чикаго Буллз» 3 января 2023 года

Не успели российские баскетбольные фанаты отойти от застолья после прошедшего Нового года, как Митчелл уже вытворил что-то уму непостижимое. Атакующий защитник 3 января набрал умопомрачительное 71 очко! Помимо шикарного выступления в нападении, Донован завершил матч с восемью подборами и 11 результативными передачами. А что самое главное — принёс победу своей команде, переиграв «Чикаго» в овертайме со счётом 145:134. Вот таким впечатляющим перформансом лидер «Кавальерс» начал для себя и для нас 2023 год.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Поскольку мы подводим итоги уходящего года, то нельзя не отметить выступление самого ценного игрока октября Единой лиги ВТБ Ксавье Ратан-Мэйза, который выступает за красноярский «Енисей». В матче с «Пармой» 4 ноября лидер коллектива набрал 42 очка, для этого игроку потребовалось всего лишь 30 минут игрового времени. Баскетболист своей игрой в «Енисее» великолепно зарекомендовал себя и уже в 2024 году может отправиться на «повышение» в клуб «большой четвёрки» — ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань».