«Его избивают каждый раз». Том Тибодо — о лидере «Нью-Йорка»

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо поделился мнением о том, что разыгрывающего команды Джейлен Брансон очень часто получает удары во время матчей, а судьи не обращают на это внимание.

«То, через что проходит этот парень, смешно. Смешно… Его избивают каждый раз, и я просто устал от этого. Я смотрю на это, я пытаюсь об этом говорить… Это фолы. Я сыт этим по горло», — сказал Тибодо на пресс-конференции после матча с «Орландо».

Напомним, что «Нью-Йорк» в последнем матче уступил «Орландо» со счётом 108:117. 27-летний Брансон провёл на площадке 35 минут, набрав 20 очков, семь подборов и восемь результативных передач. Лучшим бомбардиром встречи стал напарник по команде Джулиус Рэнд, который записал на свой счёт 38 очков.