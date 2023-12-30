Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Его избивают каждый раз». Том Тибодо — о лидере «Нью-Йорка»

«Его избивают каждый раз». Том Тибодо — о лидере «Нью-Йорка»
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо поделился мнением о том, что разыгрывающего команды Джейлен Брансон очень часто получает удары во время матчей, а судьи не обращают на это внимание.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«То, через что проходит этот парень, смешно. Смешно… Его избивают каждый раз, и я просто устал от этого. Я смотрю на это, я пытаюсь об этом говорить… Это фолы. Я сыт этим по горло», — сказал Тибодо на пресс-конференции после матча с «Орландо».

Напомним, что «Нью-Йорк» в последнем матче уступил «Орландо» со счётом 108:117. 27-летний Брансон провёл на площадке 35 минут, набрав 20 очков, семь подборов и восемь результативных передач. Лучшим бомбардиром встречи стал напарник по команде Джулиус Рэнд, который записал на свой счёт 38 очков.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
117 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Банкеро - 29, Саггс - 21, Битадзе - 13, Энтони - 9, Вагнер - 7, Блэк - 4, Океке - 2, Хьюстан, Куин, Картер
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 38, Брансон - 20, Барретт - 19, Куикли - 12, Хартенштайн - 7, Харт - 5, Гримс - 3, Дивинченцо - 2, Гибсон - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Скапинцев, Арчидиаконоу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android