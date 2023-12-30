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Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» в последнем матче 2023 года Единой лиги ВТБ

УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» в последнем матче 2023 года Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 30 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 70:61.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Старт матча получился очень равным, и лишь с перевесом в одно очко УНИКС оказался чуть сильнее – 23:22. Следующую партию подопечные Велимира Перасовича провели лучше и в итоге обыграли хозяев паркета со счётом 17:14. Итоговый результат половины – 40:36 в пользу гостей из Казани.

Команды передохнули в большом перерыве, и «Нижний Новгород» не без помощи домашних трибун оказался сильнее противника – 18:16. В заключительной четверти хозяева паркета приблизились к гостям на расстояние в два очка, но затем пропустили большой рывок и в итоге проиграли со счётом 7:14.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 декабря 2023, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
61 : 70
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Коузи, Шеперд, Воронцов, Апич, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Новакович, Гафуров, Бабурин, Зоткин
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Одиноков, Лазарев, Грин
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