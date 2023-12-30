УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» в последнем матче 2023 года Единой лиги ВТБ

Сегодня, 30 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 70:61.

Старт матча получился очень равным, и лишь с перевесом в одно очко УНИКС оказался чуть сильнее – 23:22. Следующую партию подопечные Велимира Перасовича провели лучше и в итоге обыграли хозяев паркета со счётом 17:14. Итоговый результат половины – 40:36 в пользу гостей из Казани.

Команды передохнули в большом перерыве, и «Нижний Новгород» не без помощи домашних трибун оказался сильнее противника – 18:16. В заключительной четверти хозяева паркета приблизились к гостям на расстояние в два очка, но затем пропустили большой рывок и в итоге проиграли со счётом 7:14.