Астапкович и Мартюк прокомментировали совместный титул MVP Единой лиги ВТБ в декабре

Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович и центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказались о совместном титуле самого ценного игрока Единой лиги ВТБ в декабре.

Напомним, это первый раз в истории Единой лиги ВТБ, когда титул MVP получили сразу два игрока.

«Спасибо Лиге за признание, очень приятно получить индивидуальную награду. В этом месяце, как и в любом другом, думаю, было сложно выделить кого-то из нашей команды, ведь у нас нет явных статистических лидеров. Потому считаю, что это, скорее, награда для всего ЦСКА, которая отмечает успехи команды, лидирующей в регулярном чемпионате. Хочу также поздравить Андрея Мартюка — он и его товарищи провели отличный декабрь», — приводит слова Астапковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Спасибо Единой лиге ВТБ за такую высокую оценку — отличный подарок к Новому году! Значит, я всё делал правильно, и это придаёт мотивации работать ещё больше. Да, я очень старался на тренировках, выкладывался на матчах, но эту награду хотелось бы разделить со своими партнёрами и тренерами. Это стало возможным благодаря их доверию, участию и поддержке. Вообще «Локо» здорово провёл весь декабрь — были яркие и очень важные победы, среди которых и над нашими прямыми конкурентами. Мы задали высокий темп и намерены сохранить его в новом году. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!» — добавил Мартюк.

Отметим, что «Локомотив-Кубань» и ЦСКА сыграют между собой 13 января в Краснодаре.