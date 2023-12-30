«Благодаря ему я не надрал чью-то задницу». О’Нил — об игроке, которому обязан 4-м титулом

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил считает бывшего тяжёлого форвард «Майами Хит» Юдониса Хаслема игроком, которому он больше всех обязан своим четвёртым титулом.

«Он — причина, по которой я выиграл четвёртый титул. Этот парень — причина моего четвёртого титула. Его упорный труд, его преданность делу, его лояльность, мы все знаем, как он умеет убеждать, благодаря ему я не надрал кому-то задницу в той команде», — сказал 51-летний О’Нил в подкасте The Big Podcast with Shaq.

Напомним, легендарный центровой выступал за «Хит» с 2004 по 2008 год, в составе которых и стал чемпионом НБА в четвёртый раз в своей карьере. Три своих первых титула О’Нил выиграл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».