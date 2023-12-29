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Шакил О’Нил раскритиковал «Майами» за вывод из обращения номеров Расселла и Джордана

Шакил О’Нил раскритиковал «Майами» за вывод из обращения номеров Расселла и Джордана
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил раскритиковал руководство «Майами Хит» за решение изъять из обращения номера 6 и 23, принадлежавшие легендарным игрокам лиги Биллу Расселлу и Майклу Джордану, отметив, что ни тот ни другой никогда не выступали за команду.

«Я ненавижу тот факт, что они поднимают под потолок арены чужие футболки. Надеюсь, такими словами я ни к кому не проявляю неуважения.

Эта наша история. Это то, что мы построили. Майкл Джордан никогда не играл за «Хит». Билл Расселл никогда не играл за «Хит». Они делали своё дело, являюсь частью своих семей «Селтикс» и «Чикаго». Но как эта история связана с «Майами»? Я был в одном из первых чемпионских составов, это наша фишка. Так что лично мне это не нравится», — заявил О’Нил в своём подкасте.

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