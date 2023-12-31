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«Юта» победила «Майами» и прервала четырёхматчевую победную серию «Хит»

«Юта» победила «Майами» и прервала четырёхматчевую победную серию «Хит»
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«Юта Джаз» победила «Майами Хит» со счётом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Матч прошёл в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр».

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
117 : 109
Майами Хит
Майами
Юта Джаз: Секстон - 22, Джордж - 21, Олиник - 19, Фонтеккио - 12, Маркканен - 12, Коллинс - 10, Кесслер - 10, Кларксон - 9, Данн - 2, Хортон-Такер, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
Майами Хит: Адебайо - 28, Хироу - 25, Лав - 12, Робинсон - 11, Жакез-мл. - 9, Батлер - 8, Йович - 6, Кэйн - 6, Хайсмит - 4, Ричардсон, Хэмптон, Брайант
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