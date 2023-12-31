«Детройт» победил «Торонто» и прервал рекордную серию поражений в НБА

«Детройт Пистонс» победили «Торонто Рэпторс» со счётом 129:127 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.

«Пистонс» прервали серию поражений, которая составила 28 матчей подряд. «Детройт» повторил антирекорд НБА. 28 матчей подряд также проигрывала «Филадельфия» в сезонах-2014/15 и 2015/16.

Ранее «Пистонс» установили антирекорд НБА по числу проигранных матчей подряд в одном сезоне. До нынешней серии «Детройта» он составлял 26 игр.