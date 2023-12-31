«Детройт» победил «Торонто» и прервал рекордную серию поражений в НБА
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«Детройт Пистонс» победили «Торонто Рэпторс» со счётом 129:127 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.
«Пистонс» прервали серию поражений, которая составила 28 матчей подряд. «Детройт» повторил антирекорд НБА. 28 матчей подряд также проигрывала «Филадельфия» в сезонах-2014/15 и 2015/16.
Ранее «Пистонс» установили антирекорд НБА по числу проигранных матчей подряд в одном сезоне. До нынешней серии «Детройта» он составлял 26 игр.
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
129 : 127
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Богданович - 19, Дюрен - 18, Нокс - 17, Бёркс - 16, Айви - 12, Уайзмен - 8, Томпсон - 6, Ливерс - 3, Хейз, Сассер, Харрис, Багли III
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Шрёдер - 30, Трент-мл. - 24, Барнс - 22, Янг - 6, Пёлтль - 4, Буше - 4, Макдэниелс - 2, Дик, Портер
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