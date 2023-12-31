«Даже Стиви Уандер мог это увидеть». Леброн Джеймс — о спорном судейском решении

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на спорное судейское решение. Баскетболист считает, что забил трёхочковый бросок вместо двухочкового, который засчитали судьи.

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«Очевидно, что это был трёхочковый. Моя нога оказалась за линией. Вы могли видеть пространство между моей ногой и трёхочковой линией… даже Стиви Уандер мог это увидеть», – сказал Леброн Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что трёхочковое попадание Джеймса могло сравнять счёт в матче с «Миннесотой» в самой концовке, но в итоге «Лейкерс» пришлось фолить на последних секундах встречи, в связи с чем команда в итоге проиграла со счётом 106:108.

39-летний Джеймс набрал 26 очков в матче, а самым результативным игроком встречи стал напарник по команде Энтони Дэвис, который отметился 33 очками.