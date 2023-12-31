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«Даже Стиви Уандер мог это увидеть». Леброн Джеймс — о спорном судейском решении

«Даже Стиви Уандер мог это увидеть». Леброн Джеймс — о спорном судейском решении
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на спорное судейское решение. Баскетболист считает, что забил трёхочковый бросок вместо двухочкового, который засчитали судьи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Очевидно, что это был трёхочковый. Моя нога оказалась за линией. Вы могли видеть пространство между моей ногой и трёхочковой линией… даже Стиви Уандер мог это увидеть», – сказал Леброн Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что трёхочковое попадание Джеймса могло сравнять счёт в матче с «Миннесотой» в самой концовке, но в итоге «Лейкерс» пришлось фолить на последних секундах встречи, в связи с чем команда в итоге проиграла со счётом 106:108.

39-летний Джеймс набрал 26 очков в матче, а самым результативным игроком встречи стал напарник по команде Энтони Дэвис, который отметился 33 очками.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рид - 21, Конли - 15, Гобер - 13, Таунс - 9, Макдэниелс - 6, Александер-Уолкер - 6, Андерсон - 4, Браун - 3, Маклафлин, Майнотт, Никс, Милтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 26, Принс - 9, Ривз - 9, Вандербилт - 8, Вуд - 7, Расселл - 5, Хатимура - 5, Реддиш - 4, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс
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