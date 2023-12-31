Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я чуть не расплакался». Монти Уильямс — об окончании рекордной серии поражений «Детройта»

«Я чуть не расплакался». Монти Уильямс — об окончании рекордной серии поражений «Детройта»
Комментарии

Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс поделился эмоциями после победы команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации над «Торонто Рэпторс». Эта победа прервала рекордную серию поражений в лиге за один сезон, которая насчитывала 28 матчей кряду.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«За свою жизнь я побывал во многих раздевалках, но в такой я впервые. Парни кричали. Я чуть не расплакался. Очень рад за своих парней и за всех присутствующих в этой раздевалке», – сказал Уильямс на пресс-конференции после матча с «Торонто».

Ранее рекордная серия поражений за один сезон принадлежала «Филадельфии Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс» – команды уступили по 26 матчей кряду.

Отметим, что «Детройт» победил «Торонто» со счётом 129:127.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
129 : 127
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Богданович - 19, Дюрен - 18, Нокс - 17, Бёркс - 16, Айви - 12, Уайзмен - 8, Томпсон - 6, Ливерс - 3, Хейз, Сассер, Харрис, Багли III
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Шрёдер - 30, Трент-мл. - 24, Барнс - 22, Янг - 6, Пёлтль - 4, Буше - 4, Макдэниелс - 2, Дик, Темпл, Портер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android