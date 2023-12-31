«Я чуть не расплакался». Монти Уильямс — об окончании рекордной серии поражений «Детройта»

Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс поделился эмоциями после победы команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации над «Торонто Рэпторс». Эта победа прервала рекордную серию поражений в лиге за один сезон, которая насчитывала 28 матчей кряду.

«За свою жизнь я побывал во многих раздевалках, но в такой я впервые. Парни кричали. Я чуть не расплакался. Очень рад за своих парней и за всех присутствующих в этой раздевалке», – сказал Уильямс на пресс-конференции после матча с «Торонто».

Ранее рекордная серия поражений за один сезон принадлежала «Филадельфии Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс» – команды уступили по 26 матчей кряду.

Отметим, что «Детройт» победил «Торонто» со счётом 129:127.