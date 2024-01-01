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«Мы испытываем проблемы». Остин Ривз — об игре «Лейкерс» после победы в Кубке НБА

«Мы испытываем проблемы». Остин Ривз — об игре «Лейкерс» после победы в Кубке НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением об игре команды после того, как «озёрники» одержали победу в первом в истории Национальной баскетбольной ассоциации внутрисезонном турнире.

«Я хочу побеждать, это главная цель, мы играем в эту игру ради побед. Мы хотим побеждать.

После внутрисезонного турнира мы испытываем проблемы. Травмы, болезни, нам немного не везёт. Но, в конце концов, это случается со всеми. Нам нужно посмотреть в зеркало и понять, что мы можем сделать, чтобы стать лучше, что я могу сделать, чтобы стать лучше», – сказал Ривз после матча с «Нью-Орлеаном»

Напомним, «Лейкерс» проиграли четыре из шести последних матчей в регулярном чемпионате НБА. Команда на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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