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Эргин Атаман ответил, будет ли «Панатинаикос» усиливать состав

Эргин Атаман ответил, будет ли «Панатинаикос» усиливать состав
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Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказался о возможных трансферах.

«Мы не будем никак дополнять наш состав. У нас сейчас наладилась действительно хорошая командная химия, и мы не хотим её портить. Мы ждем возвращения Иоанниса Папапетру, и это будет наше единственное усиление команды.

Костас Слукас? Он был нездоров, но прошёл лечение. Вчера он тренировался нормально и доступен для нас в следующей игре», — приводит слова Атамана SDNA.

Напомним, Атаман возглавил «Панатинаикос» перед стартом текущего сезона. Под его руководством греческий клуб одержал 10 побед в 17 матчах Евролиги текущего сезона и располагается на четвёртой строчке в таблице. В текущем сезоне чемпионата Греции «Панатинаикос» выиграл 12 матчей из 12 и возглавляет таблицу.

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