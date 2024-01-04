Лидер Запада «Миннесота» проиграла второй матч подряд, уступив «Нью-Орлеану»

В ночь с 3 на 4 января мск на площадке арены «Таргет-центр» в американском Миннеаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева паркета потерпели поражение со счётом 106:117.

Первая половина матча осталась за гостями — «пеликаны» выиграли в три очка первую четверть и выигрывали 13 очков по итогам второй. В третьей четверти «Нью-Орлеан» добавил к своему преимуществу ещё восемь очков, убежав за отметку +20. В заключительном отрезке «Тимбервулвз» смогли отыграть часть этого отставания — 10 очков из 21, но до острой концовки дело не дошло.

Эта неудача стала второй подряд для лидирующей в Западной конференции «Миннесоты». «Пеликанс» одержали четвёртую победу кряду.