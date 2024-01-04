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Лидер Запада «Миннесота» проиграла второй матч подряд, уступив «Нью-Орлеану»

Лидер Запада «Миннесота» проиграла второй матч подряд, уступив «Нью-Орлеану»
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В ночь с 3 на 4 января мск на площадке арены «Таргет-центр» в американском Миннеаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева паркета потерпели поражение со счётом 106:117.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина матча осталась за гостями — «пеликаны» выиграли в три очка первую четверть и выигрывали 13 очков по итогам второй. В третьей четверти «Нью-Орлеан» добавил к своему преимуществу ещё восемь очков, убежав за отметку +20. В заключительном отрезке «Тимбервулвз» смогли отыграть часть этого отставания — 10 очков из 21, но до острой концовки дело не дошло.

Эта неудача стала второй подряд для лидирующей в Западной конференции «Миннесоты». «Пеликанс» одержали четвёртую победу кряду.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Таунс - 22, Макдэниелс - 11, Рид - 8, Конли - 7, Милтон - 5, Гобер - 5, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 3, Браун - 3, Майнотт - 2, Андерсон - 1, Никс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 27, Макколлум - 24, Ингрэм - 19, Джонс - 16, Альварадо - 8, Нэнс - 8, Дэниэлс - 7, Валанчюнас - 4, Маршалл - 2, Хоукинс - 2, Льюис, Зеллер
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