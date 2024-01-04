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«Не верю, что это была случайность». Порзингис — о поражении от «Оклахомы»

«Не верю, что это была случайность». Порзингис — о поражении от «Оклахомы»
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Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис дал комментарий по поводу поражения в матче НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:127).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Это талантливая молодая команда, и я не верю, что это была какая-то случайная игра для них. Они играют очень хорошо. Они находятся на вершине Запада, не так ли? Так что это очень хорошая команда и очень хороший опыт для нас», — приводит слова Порзингиса ESPN.

Напомним, матч состоялся вчера, 3 сентября. Порзингис сумел записать в свой актив 34 очка и 10 подборов, однако самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер — 36 очков, 7 передач и 6 подборов.

«Оклахома» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции (23-10). «Бостон» идёт первым на Востоке (26-7).

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Гидди - 23, Уильямс - 16, Холмгрен - 14, Джо - 10, Дорт - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 5, Уиггинс - 4, Мицич - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Манн
Бостон Селтикс: Порзингис - 34, Тейтум - 30, Уайт - 19, Браун - 15, Холидэй - 7, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Притчард - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Комментарии
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