«Не верю, что это была случайность». Порзингис — о поражении от «Оклахомы»

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис дал комментарий по поводу поражения в матче НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:127).

«Это талантливая молодая команда, и я не верю, что это была какая-то случайная игра для них. Они играют очень хорошо. Они находятся на вершине Запада, не так ли? Так что это очень хорошая команда и очень хороший опыт для нас», — приводит слова Порзингиса ESPN.

Напомним, матч состоялся вчера, 3 сентября. Порзингис сумел записать в свой актив 34 очка и 10 подборов, однако самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер — 36 очков, 7 передач и 6 подборов.

«Оклахома» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции (23-10). «Бостон» идёт первым на Востоке (26-7).