Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: отношения между игроками «Лейкерс» и Дарвином Хэмом сильно накалились

Источник: отношения между игроками «Лейкерс» и Дарвином Хэмом сильно накалились
Комментарии

Между главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвином Хэмом и игроками команды сейчас наблюдается растущее напряжение. Об этом у себя в социальных сетях сообщили сразу два авторитетных инсайдера: Шэмс Чарания и Йован Буха.

Поводом для недовольства баскетболистов «Лейкерс» стали методы ротации, которых придерживается Хэм, а также корректировки, которые тренер проводит во время матчей.

В настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает десятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 17 побед и потерпели 18 поражений. Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз» (24 победы – девять поражений).

Ранее Дарвин высказался по поводу плохой формы своей команды.

Материалы по теме
«Мы такое уже проходили». Хэм — о неудачах «Лейкерс» в регулярном чемпионате
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android