Источник: отношения между игроками «Лейкерс» и Дарвином Хэмом сильно накалились

Между главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвином Хэмом и игроками команды сейчас наблюдается растущее напряжение. Об этом у себя в социальных сетях сообщили сразу два авторитетных инсайдера: Шэмс Чарания и Йован Буха.

Поводом для недовольства баскетболистов «Лейкерс» стали методы ротации, которых придерживается Хэм, а также корректировки, которые тренер проводит во время матчей.

В настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает десятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 17 побед и потерпели 18 поражений. Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз» (24 победы – девять поражений).

Ранее Дарвин высказался по поводу плохой формы своей команды.