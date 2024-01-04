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«Фенербахче» разгромил «Маккаби Тель-Авив» с разницей в 35 очков в Евролиге

«Фенербахче» разгромил «Маккаби Тель-Авив» с разницей в 35 очков в Евролиге
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Сегодня, 4 января состоялся матч 19-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и израильский «Маккаби Тель-Авив». Игра завершилась крупной победой «Фенербахче» со счётом 109:74.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Старт матча получился равным, как и результат первой четверти – 22:22. Но во втором игровом отрезке домашняя команда не оставила сопернику ни единого шанса, разгромив его со счётом 35:9. Таким образом, результат половины – 57:31 в пользу «Фенербахче».

Турецкий коллектив после перерыва продолжил отлично действовать на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее соперника со счётом 23:17. В заключительной десятиминутке подопечные Шарунаса Ясикявичюса не сбавили оборотов, переиграв «Маккаби Тель-Авив» с результатом 29:26.

Напомним, «Фенербахче» недавно уволил главного тренера Димитриса Итудиса, назначив на его место Шарунаса Ясикявичюса.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
04 января 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
109 : 74
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
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