Остин Ривз рассказал об атмосфере в раздевалке «Лейкерс» на фоне плохих результатов

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал об атмосфере внутри команды на фоне неудачных выступлений в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы проигрываем. Каждый раз, когда вы проигрываете, атмосфера просто пропадает, понимаешь? Если бы я вошел в [раздевалку] была бы весёлая атмосфера после тяжелого поражения, которое у нас было, тогда я бы забеспокоился. Вот и все. Знаете, я не ожидаю, что мы будем довольны тем, как мы играли. Так что, пока мы не выясним в чём дело, атмосфера должна быть такой. Нам нужно выигрывать игры», – приводит слова Ривза Bleacher Report.

Напомним, «Лейкерс» уступили в восьми из 10 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.