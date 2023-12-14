Леброн считает «Лейкерс» одной из лучших защитных команд в НБА. Так ли это на самом деле?

Не прошло и двух месяцев с начала регулярного чемпионата в НБА, а «Лейкерс» уже успели завоевать трофей, став первым в истории победителем внутрисезонного турнира. Причём в решающем матче они сумели обыграть лучшую атакующую команду НБА — «Индиану». Но как им это удалось? Отвечает Леброн Джеймс.

«Мы одна из лучших оборонительных команд в лиге. Кэм Реддиш — один из лидеров лиги по «дефлекшенам» (касаниям мяча при игре в защите, меняющим траекторию передачи. — Прим. «Чемпионата»), Джарред Вандербилт на протяжении всей своей карьеры был одним из лучших в лиге по «дефлекшенам». Их возвращение только усилит то, что мы уже делаем в обороне», — сказал Джеймс после матча с «Детройтом» 29 ноября (133:107).

Одна из лучших оборонительных команд в лиге? Довольно громкое заявление. Что ж, давайте разбираться, насколько оно соответствует действительности.

Все статистические сведения представлены до матча регулярного сезона между «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся сегодня, 14 декабря, без участия Леброна Джеймса.

Для начала взглянем на небольшую статистическую сводку:

Показатель Результат (в среднем за матч) Место в лиге Защитный рейтинг 111,1 7 Подборы в защите 35,7 4 Блок-шоты 5,7 10 Штрафные соперника 18,7 1 Пропущенные очки 112,6 11

Статистика «Лейкерс» в обороне в сезоне-2023/2024

Это неплохие цифры для команды, которая на протяжении сезона периодически выпадала из зоны плей-офф. Конечно, это не уровень условных «Оклахомы», «Бостона» и уж тем более «Миннесоты», которая в этом году доминирует по всем защитным метрикам, но всё же хороший результат.

В арсенале «Лейкерс» — Дарвин Хэм, тренер, который любит и знает, как играть в защите, и целая россыпь талантливых кадров. В первую очередь речь, конечно же, идёт об Энтони Дэвисе, который является реальным кандидатом на награду лучшему защитному игроку по итогам сезона. Можно сказать, что в гонке претендентов его на данный момент опережает только Руди Гобер из «Миннесоты».

В конце мая 2022 года Дарвин Хэм заключил с «Лос-Анджелес Лейкерс» четырёхлетний контракт после того, как «озёрники» прекратили сотрудничество с Фрэнком Вогелем в апреле этого же года.

То, что Эй Ди является топовым защитным игроком, известно давным-давно. Ведь у него есть не только атлетизм и габариты, но и все необходимые навыки для того, чтобы обороняться против соперников на любой из пяти позиций: понимание игры, на которую он может влиять и без мяча, выдающаяся работа ног и далее по списку. Неважно, в «краске» или на периметре, Дэвис найдёт способ остановить атаку и по необходимости переключиться из одной зоны в другую. Теперь он является вторым в лиге по среднему количеству подборов за игру (12,6) и в защите (9,2), суммарному количеству блоков (62) и показателю Defensive Win Shares (1,7).

Бигмен «Лейкерс» также имеет персональный защитный рейтинг в 105,2 — это четвёртый результат в лиге среди тех, кто принял участие как минимум в 20 матчах. Леброн, кстати, входит в топ-20 по этому показателю — он 16-й со 108,5 очка на 100 владений.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, сезон-2023/2024 Фото: Tim Heitman/Getty Images

А вот кто только начинает раскрывать свой потенциал в системе Хэма, так это Кэм Реддиш. Он заработал место в старте и время от времени показывает элитное выступление в обороне — чего стоил хотя бы матч с «Клипперс», где Кэмерон мастерски сдержал и Кавая Леонарда, и Пола Джорджа. Он играет агрессивно и борется за каждое владение, а среди тех, кто отыграл минимум 20 матчей за сезон, занимает 21-е место в лиге по среднему количеству перехватов (1,3) и тех самых дефлекшенов (2,5), о которых говорил Леброн. Не стоит забывать, что Реддишу всего 24 года и ему ещё есть куда расти.

Кроме того, в составе «Лейкерс» присутствуют Джарред Вандербилт и Гэйб Винсент, которые также отлично обороняются на периметре. Первый недавно вернулся в строй после травмы пятки, но, увы, почти сразу выбыл из-за болей в спине. А вот второй максимально близок к восстановлению после проблем с коленом и должен выйти на паркет уже 18 декабря. Это отличная новость для «Лос-Анджелеса». Ведь присутствие качественных защитников на средней дистанции играет огромную роль в системе команды, так как оно позволяет максимизировать полезность Дэвиса именно как рим-протектора.

Кэмерон Реддиш и Леброн Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Так, когда Эй Ди находится на площадке без Реддиша, Вандербилта или Винсента, «Лейкерс» пропускают 113,3 очка на 100 владений. Неплохо. Вот только с Джарредом на паркете эта цифра улучшается до 101,4 балла, а с Винсентом — вообще до 95,5 балла. Так что их выздоровление однозначно пойдёт на пользу «озёрникам».

В целом ресурсов у «Лос-Анджелеса» предостаточно. Даже Макс Кристи, который проводит лишь второй сезон в НБА, показал проблески своего потенциала — например, когда опекал Донована Митчелла в игре с «Кавальерс». Но это ещё не означает, что защита команды работает бесперебойно. Как уже было упомянуто, игроки оборонительного плана в «Лейкерс» в некотором плане зависимы друг от друга, но иногда им недостаёт именно командного взаимодействия.

Яркий тому пример — прошедший матч с «Далласом» (125:127), где Лука Дончич набрал 33 очка и 17 передач, пока Данте Экзаму, имеющему 31% точности из-за дуги по карьере, позволили забросить рекордные для себя семь трёхочковых. Ни дабл-дабл Дэвиса, ни смены, ни эксперименты с зонной защитой, ни сдваивания на болл-хэндлерах не помогли «Лос-Анджелесу», который так увлёкся Дончичем, что попросту оставлял соперников открытыми за линией трёхочковых.

Данте Экзам и Лука Дончич, сезон-2023/2024 Фото: Tim Heitman/Getty Images

Помимо этого, есть несколько отдельно взятых компонентов, которые в нынешнем сезоне даются «Лейкерс» особенно непросто. Один из них — защита после потери мяча. В результате подобных ошибок команда пропускает по 17,8 очка в среднем за игру. Это восьмой худший результат в НБА. Если учесть, что «озёрники» девятые с конца по количеству совершаемых потерь (14,6 за матч), это довольно критично.

Второй момент — это очки, которые «Лос-Анджелес» пропускает при быстром отрыве соперника. 15,3 балла за игру и 25-е место в лиге как итог. Довольно слабо, особенно если сравнивать с занимающими первое место «Рокетс», которым удаётся каким-то образом сдерживать соперника до 7,6 очка на фаст-брейке. Справедливости ради стоит отметить, что «Хьюстон» является единственной командой, у которой этот показатель не превышает 10 баллов.

Конечно, НБА — это очень конкурентная лига, в которой даже самая надёжная защита то и дело подвергается серьёзным испытаниям. И «Лейкерс» знают об этом как никто другой, ведь именно господство в обороне фактически принесло им трофей в 2020 году. Не сказать, что сейчас коллектив смотрится так же, как и тогда, но от нынешнего регулярного чемпионата пока не прошло и трети. У «Лос-Анджелеса» будет предостаточно времени, чтобы выйти на прежний уровень — что-то подобное мы уже видели после дедлайна обменов в минувшем сезоне. И хотя в число лучших оборонительных эту команду пока можно включить только с натяжкой, у неё есть все шансы стать таковой в будущем.