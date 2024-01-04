На матче «Црвены Звезды» и «Партизана» почтили память погибших в Белгороде

В матче сербских баскетбольных клубов «Црвены Звезды» и «Партизана», который проходил в рамках 19-го тура Евролиги, почтили память жертв теракта в Белгороде.

Перед началом встречи на одной из трибун появился баннер с надписью: «Белгород, мы с тобой!»

Напомним, в результате ракетного обстрела Белгорода, произошедшего 30 декабря, погибли 25 человек.

Отметим, что «Партизан» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги. Его вечный соперник по дерби, «Црвена Звезда», расположилась на 14-й строчке европейского чемпионата.

В прошлом сезоне «Партизан» впервые за долгое время пробился в плей-офф Евролиги, где в пяти матчах уступил мадридскому «Реалу» (2-3), который впоследствии стал победителем европейского турнира.