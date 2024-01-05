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Евролига закрыла расследование попытки подкупа судьи с Украины, работавшего на игре УНИКСа

Евролига закрыла расследование попытки подкупа судьи с Украины, работавшего на игре УНИКСа
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Евролига объявила о завершении расследования, связанного с заявлением украинского арбитра Николая Амбросова, который обвинил коллег в попытке дать ему взятку накануне финала Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако».

«Баскетбольная Евролига провела внутреннее расследование с привлечением независимого следователя в свете предполагаемого намерения подкупить одного из представителей бригады арбитров, судивших вторую игру финала Еврокубка 2021 года.

В результате расследования и на основе собранных и проанализированных доказательств было вынесено решение об отсутствии чётких доказательств, позволяющих установить попытку подкупа, что, следовательно, делает дело против связанных с ним лиц неубедительным, поэтому расследование было прекращено.

Баскетбольная Евролига по-прежнему привержена защите честности своих соревнований, применяя строжайшие протоколы мониторинга для выявления любых возможных действий, которые могут угрожать принципам честной игры, которые лежат в основе её ценностей», — говорится в сообщении Евролиги.

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